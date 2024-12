“Qualità abitare”, prime attività per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo

“Anche l’ultimo box ancora occupato verrà dismesso”, dice l’assessore che sta monitorando tutti gli iter in corso per i finanziamenti. “Qualità abitare” è il sistema che ha condotto all’affidamento di tutti gli appalti, per un totale di circa trenta milioni di euro. Il cantiere del mercato ortofrutticolo è tra i primi a partire e altri sono previsti entro fine anno. La scadenza è fissata per il 2026.