“Qualità abitare”, trasmesse convenzioni al ministero: un anno per progettazione e gare

Gela. I tempi saranno rispettati, senza rischi per un finanziamento pesante, da trenta milioni di euro. E’ stata trasmessa la documentazione, richiesta dal Ministero delle infrastrutture, per il programma “Qualità dell’abitare”. Gli uffici del settore sviluppo economico hanno lavorato in questi giorni, per completare tutti gli adempimenti, con la definizione delle convenzioni. Sono due i finanziamenti concessi all’amministrazione comunale, per altrettanti progetti di riqualificazione urbana. Sono interessate diverse aree della città. Il cronoprogramma, già stilato e definito, con la previsione delle risorse complessive e dei costi, consentirà di organizzare un complesso lavoro preliminare. I due macro-progetti, saranno gestiti attraverso dei sotto-progetti. Il sindaco Lucio Greco, dopo la recente trasferta romana, durante la quale ha avuto diversi confronti ministeriali, ha spiegato che a breve dovrebbe individuare un vero e proprio gruppo di lavoro, composto da professionisti esterni. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che in questi mesi si è occupato del programma “Qualità dell’abitare”, continua a seguire l’attività, insieme al primo cittadino, che vuole monitorare le diverse fasi. Nessuno vuole correre il pericolo di perdere risorse fondamentali. Entro un anno, bisognerà chiudere la fase istruttoria delle procedure e la progettazione, arrivando alle gare per l’affidamento dei lavori.