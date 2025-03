Quando aprono i due musei? Incontro in Regione, “volontà Comune di attivarli prima possibile”

L’assessore Scarpinato ha spiegato i passi mossi in questi mesi, sia per dare una accelerata al completamento dei lavori, sia per organizzare la gestione delle due strutture museali. L’amministrazione ha evidenziato che la volontà è quella di valorizzare tutti i beni archeologici esistenti in città. Si cercherà di trovare soluzioni comuni dovuti anche alla carenza di personale, alla manutenzione, alla mancanza di risorse, come superare questi problemi delle risorse. “L’azione deve essere sinergica al di là dei colori politici perché l’interesse rivolto alla città – hanno concluso – e sotto questo punto di vista abbiamo registrato una grande disponibilità”.