Quando i cittadini non danno il buon esempio, lungomare trasformato in pattumiera

Gela. Nell’arco di poche ore, un ampio tratto del lungomare Federico II di Svevia è stato letteralmente invaso da rifiuti di ogni tipo, soprattutto bottiglie e bicchieri, probabilmente chiare tracce del consumo che hanno fatto i tanti clienti dei locali della zona, che in questo periodo possono effettuare solo vendita per asporto. Quella che dovrebbe essere una zona attrattiva e da tutelare al massimo, viene usata quasi come una discarica da chi consuma e lascia tutto in strada e sulle panchine, senza usare i cesti per la raccolta, che ci sono. Spesso è troppo facile concentrare le responsabilità sul servizio di raccolta dei rifiuti, ma dovrebbero essere anzitutto i cittadini a dare l’esempio.