Quando parte neuropsichiatria? Giudice e Moncada: “48 ore? E’ impossibile, Asp spieghi”

“Mancano quarantotto ore all’apertura del reparto di neuropsichiatria, la direzione dell’Asp di Caltanissetta davanti a tutti i deputatı regionali eletti in provincia di Caltanissetta il 30 giugno ha annunciato l’avvio del reparto con undici posti letto, dotato di neurologi, ovviamente psichiatri e almeno una ventina di infermieri. La Cgil e la Fp Cgil si augurano di sbagliare ma dato che le assunzioni non si possono attivare di domenica e il 12 luglio è un lunedì, vorremo capire sia dalla direzione strategica che dalla commissione regionale sanità, che è arrivata in ospedale per un’ispezione, come pensano di procedere dato che tutte le sensazioni arrivano a far pensare che lunedì nulla sarà avviato con grande delusione dei cittadini? Noi, come organizzazione sindacale – dicono Giudice e Moncada – ci auguriamo di sbagliare ma conosciamo la legge in merito allo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento degli infermieri nella pubblica amministrazione e se nulla si è mosso questa settimana appare veramente difficile pensare che lunedì il grande atteso avvio del reparto si possa realizzare. Ribadiamo che per noi non sarebbe scandaloso slittare di qualche giorno, gli imprevisti nella vita esistono e nelle procedure amministrative sono anche tanti, per queste ragioni sin da subito chiediamo un incontro ai vertici dell’Asp così da conoscere i tempi per la realizzazione di quello che ad oggi è un grande sogno generato da una imponente richiesta di cura neurologica, ovviamente non è l’unico reparto nuovo da attivare”.