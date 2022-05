Quantitativi ulteriori a Timpazzo, altri mezzi in discarica: due milioni per il servizio

Gela. I quantitativi ulteriori di rifiuti che ormai da un anno arrivano a Timpazzo, nel tentativo di arginare l’emergenza in atto in varie zone siciliane, hanno anche effetti “collaterali”, di tipo economico. La piattaforma integrata, gestita dalla società in house “Impianti Srr”, si è dovuta adattare ad una pressione senza precedenti, tanto che a settembre dello scorso anno i quantitativi giornalieri sono arrivati fino a 950 tonnellate. Di recente, il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha eliminato il tetto massimo ai conferimenti. I tecnici di “Impianti Srr” e l’amministratore, Giovanna Picone, hanno dovuto prendere atto della situazione emergenziale e così c’è stata la necessità di aumentare il numero dei mezzi pesanti, che in discarica servono al trasporto e alle operazioni degli impianti. L’iniziale contratto stipulato con la società Novambiente, per il nolo a freddo dei mezzi, si è rivelato insufficiente. Probabilmente, negli uffici della “Impianti” non ci si aspettava che l’arrivo di conferimenti ulteriori potesse proseguire, con una frequenza quasi costante. Il contratto di nolo a freddo è andato incontro ad una variante, per aumentare il numero dei mezzi ed evitare il rischio di blocco delle attività.