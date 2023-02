Quaresima 2023, don Lino: “Lo sguardo rivolto a chi soffre”

La fede popolare quasi naturalmente scandisce il tempo quaresimale proponendo esperienze, tempi e spazi che mettono al centro la meditazione, la drammatizzazione e la contemplazione della passione di Gesù, la venerazione verso Cristo crocifisso, la Via Crucis, la Via Matris che conducono più facilmente i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale.

“Queste processioni che in tanti condannano sono il nostro modo per metterci in moto e seguire il Cristo ,non solo nelle parole ma anche e soprattutto nei gesti concreti” ha poi aggiunto don Lino di Dio.

La Quaresima si conclude il Giovedì Santo con la Messa in Coena Domini in cui si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e in cui si svolge il rito della lavanda dei piedi che apre il Triduo Pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza. Quest’anno la Pasqua viene celebrata il 9 aprile.