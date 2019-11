Quarta vittoria di fila del Gela, Nassi ne segna tre alla Petiliana

Gela. Il Gela liquida la Nuova Petiliana 5-1 ed approfitta della sconfitta dell’Eraclea al Dino Liotta contro l’Atletico Licata. E proprio queste tre sono le squadre che guidano la classifica dopo quattro turni di campionato con 9 punti, seppur va detto che il Gela sul campo sin qui le aveva vinte tutte, salvo poi perdere d’ufficio per l’errore nella presenza dell’under contro l’Eraclea Minoa.

Al Mattei in pratica non c’è stata partita. Troppo netta la differenza in campo. Mirko Fausciana ha schierato una formazione che ha grande equilibrio in tutti i reparti. Non c’è Felice Mezzasalma infortunato ma ci pensa Nassi a segnare a raffica. Una tripletta nei primi 38’ minuti mette a sicuro il risultato. Il primo gol di testa arriva dopo 12 minuti su punizione di Fausciana. Il raddoppio al 28’ direttamente su calcio di punizione con il portiere ospite immobile ed il tris con un diagonale imprendibile per Vaccaro, che deve raccogliere per la terza volta la palla in rete. Incardona si guadagna la copertina parando un calcio di rigore al 41’ a La Magra.

Nella ripresa Italiano, ancora di testa, segna il 4-0. Poi Fausciana fa giostrare i suoi calciatori. Gli ospiti trovano il gol ancora su un generoso calcio di rigore ma ci pensa Costarelli a rendere più ampio il divario con la rete del 5-1 al 90’.