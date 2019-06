“Quartieri in Salus”, l’Asp rilancia la sanità e annuncia l’adeguamento dell’Astanteria

Gela. Il Pronto soccorso avrà presto nuovi locali per ospitare una astanteria adeguata alle necessità del territorio. L’ospedale potrebbe dire addio alle accuse di sperequazione dei fondi e del personale, con un utilizzo più omogeneo delle risorse economiche e dei dipendenti. Sono questi i punti salienti che hanno caratterizzato, stamattina, il grest di Settefarine e il primo istituto comprensivo di via Fuentes, sede della prima delle quattro tappe dell’evento “Quartieri in Salus”, in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta. Dopo Settefarine gli stand sanitari faranno tappa a Poggioblasco, Albani Roccella, Zona Margi. Il personale qualificato garantirà gratuitamente, ed in tempo reale, screening e visite cardiologiche, quasi a dimostrare che le attese in campo sanitario possono essere cancellate.

Alla grande festa della sanità provinciale non è voluto mancare, in quella che è stata accantonata come prima visita ufficiale in città, il management dell’Asp cl2, diretto da Alessandro Caltagirone, con Marcella Santino, rinnovata nel ruolo di direttore sanitario e Pietro Genovese, direttore amministrativo.

Il manager ha annunciato l’avvio di nuovi interventi strutturali.