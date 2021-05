Quasi 400 grammi di marijuana nello zaino, arrestato un trentenne

Gela. Un trentenne gelese è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. Nella tarda serata di lunedì un equipaggio del Commissariato, nel corso di un servizio antidroga in via Trieste ha proceduto al controllo dell’uomo il quale, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi. Dopo la perquisizione personale i poliziotti gli hanno trovato addosso sedici involucri di marijuana. La perquisizione, estesa all’abitazione ha consentito ai poliziotti di rinvenire all’interno di uno zaino una busta contenente altra marijuana, per un peso complessivo di 390 grammi.