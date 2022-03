Quasi 5 milioni per il secondo tratto del lungomare, giunta vira su fondi ministeriali

Gela. Quasi cinque milioni di euro saranno concentrati sul progetto del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. Si tratta di fondi, ancora disponibili con l’ulteriore “finestra” del programma di finanziamento “Rigenerazione urbana”, che ha già consentito all’amministrazione comunale di intercettare le somme per riqualificare l’area di Montelungo. E’ stato il sindaco Lucio Greco, nel corso di un breve approfondimento condotto dalla giunta, a dare l’input, proprio sul progetto del lungomare (questa volta con inizio dal tratto antistante gli uffici della capitaneria di porto). In settimana, nel corso di una riunione, il primo cittadino e gli assessori hanno fatto un excursus su progetti e finanziamenti, in essere o già ottenuti. Del resto, è un capitolo che ha un peso non indifferente, anche sul piano politico. In totale, sono 4 milione e 600 mila euro, che vanno impegnati per evitare che vengano dirottati altrove. Il termine ultimo è fissato a fine marzo e gli uffici comunali dovranno attivarsi per trasmettere tutta la necessaria documentazione. Inizialmente, il secondo tratto del lungomare sarebbe dovuto rientrare nell’elenco dei progetti, coperti dalle risorse del “Patto per il Sud”. E’ stato però depennato, con il definanziamento di tre anni fa. Ci sono stati tentativi di recupero, attraverso i fondi Fsc, ma l’amministrazione comunale sembra voler intraprendere una strada meno incerta, puntando su fondi, messi a disposizione dal Ministero dell’interno, che sul finire dello scorso anno ha decretato il sì al finanziamento per Montelungo, attraverso la stessa linea di programmazione.