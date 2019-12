Gela. Le festività natalizie diventano occasione di aggregazione e momenti di socialità. Come accaduto agli ex dipendenti di Eni, che si sono ritrovati presso la mensa aziendale messa a disposizione dal managment della Raffineria per un conviviale. L’iniziativa è partita dal vulcanico presidente dell’associazione Pionieri Eni, Giuseppe Lisciandra, capace di radunare circa 470 persone, tra ex dipendenti, associati e rispettive mogli.