Quasi dieci ore di attesa per un volo Roma-Catania, “proteste e una vera disavventura”

Roma. Avrebbero dovuto prendere il volo, con destinazione Catania, ieri alle 22. Invece, un gruppo di novanta passeggeri di un volo “Wizz Air”, è rimasto bloccato a Fiumicino, per nove ore. Non sono mancate le proteste. Lo slittamento iniziale era stato indicato dalle 22, per una probabile partenza intorno alle 2 della notte. Anche questo secondo tentativo, però, è saltato e quindi tutto è stato rinviato alle 7 del mattino. Tra i passeggeri, c’era anche un professionista gelese, come gli altri compagni di disavventura costretto ad attendere l’evoluzione degli eventi. Alla fine, la compagnia ha garantito le ore di attesa, consentendo ai passeggeri di sistemarsi in un albergo, limitrofo all’aeroporto romano.