Quasi schiacciata da un televisore, gravissime conseguenze per Naomi: condanna annullata

L’imputata era accusata di non aver garantito il controllo necessario, per evitare che la piccola si avvicinasse al televisore, subendo lesioni gravissime. La donna ha più volte spiegato di non essersi mai distratta né allontanata, rimanendo nei pressi della bambina. Secondo questa linea, si sarebbe trattato di una terribile fatalità. Naomi dovrà convivere per tutta la vita con le conseguenze patite, dopo quanto accaduto. La difesa, come già nei precedenti giudizi, non ha mai mutato versione, ritenendo che l’incidente non possa essere collegato ad un’eventuale “culpa in vigilando”. La mamma della bambina ha seguito tutte le fasi del procedimento, costituita parte civile, con l’avvocato Carmelo Tuccio, che anche nel giudizio di Cassazione ha concluso per la conferma della condanna, ritenendo pienamente legittimo quanto deciso nei precedenti gradi. Erano stati riconosciuti il diritto al risarcimento e una provvisionale, per le conseguenze verificatesi. Nel dispositivo, i magistrati di Cassazione scrivono che “si rigetta il ricorso ai fini civili”, con la possibilità di un’azione per i danni.