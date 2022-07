Quattro centiste in una classe del liceo delle Scienze umane, tre con la lode

“Proverò con i test in Medicina – spiega Alessandra Adele Grazia Catavodello – Il mio sogno è quello di diventare un bravo medico”. Mira alle Lettere moderne, invece, Desirè Sibione, probabilmente rimanendo in Sicilia certa “che la determinazione e gli sforzi mi avrebbero ripagata – spiega- Grazie a me stessa per non aver mai mollato e a tutti coloro che hanno sempre creduto in me”. Ancora indecisa Giada Morana tra le professioni sanitarie e la psicologia. “Di sicuro vorrei restare in Sicilia – spiega Giada Morana, centista con lode – Saranno determinanti gli esiti dei test”.