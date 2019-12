Quattro chili di marijuana in auto, Romano al riesame: chiesto misura diversa dal carcere

Gela. Non ci sono pericoli di reiterazione del reato e anche per questo motivo la difesa del trentaduenne Vincenzo Romano ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato arrestato a fine novembre, dopo che i poliziotti del commissariato e quelli della mobile di Caltanissetta hanno trovato quattro chili di marijuana, all’interno della sua automobile. In un marsupio, inoltre, c’erano circa tre grammi di cocaina. L’avvocato Angelo Cafà, che lo rappresenta, si è rivolto ai giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta. Ha presentato un ricorso, che elenca diversi motivi, tutti finalizzati ad ottenere una misura diversa dalla detenzione in carcere. Ha anche spiegato che il trentaduenne era in procinto di partire per ragioni di lavoro. Non si sarebbe mantenuto con la vendita della droga. I pm della procura e i poliziotti, invece, pensano che possa aver avuto dei complici, in un presunto giro di droga ancora più ampio. Una ricostruzione che la difesa esclude.