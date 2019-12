Quattro chili di marijuana in auto, Romano rimane in carcere: è stato interrogato dal gip

Gela. Rimane in carcere il trentaduenne Vincenzo Romano. I poliziotti del commissariato, nella sua abitazione, hanno trovato circa tre grammi di cocaina, nascosti in un marsupio. Nell’automobile, invece, c’erano quattro chili di marijuana. Questa mattina, difeso dall’avvocato Angelo Cafà, si è presentato davanti al gip Lirio Conti, che lo ha sentito a Balate. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee sostenendo che la cocaina sarebbe stata acquistata solo per uso personale. Avrebbe inoltre escluso di essere inserito in contesti criminali. La difesa ha spinto per ottenere una misura alternativa alla detenzione in carcere. Pare però che i poliziotti del commissariato e quelli della squadra mobile di Caltanissetta stiano continuando gli approfondimenti investigativi, forse nel tentativo di individuare possibili complici.