Quattro chili di marijuana nell’auto, trentatreenne lascia domiciliari: in un marsupio anche cocaina

Gela. L’arresto l’avevano fatto scattare i poliziotti del commissariato e quelli della squadra mobile di Caltanissetta, dopo aver sequestrato circa quattro chili di marijuana, nascosti nella sua auto. Il trentatreenne Vincenzo Romano aveva a disposizione anche alcuni grammi di cocaina, trovati in un marsupio. Era stato inizialmente trasferito in carcere, per poi ottenere i domiciliari. Negli ultimi giorni, sempre su istanza del difensore, l’avvocato Angelo Cafà, ne ha ottenuto la revoca. E’ sottoposto all’obbligo di firma e a quello di dimora in città. Le indagini non sono state chiuse, anche perché gli investigatori sembrano intenzionati a risalire alla fonte del carico di marijuana e agli eventuali destinatari.