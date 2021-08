Quattro nuovi diaconi in Diocesi

Piazza Armerina – Saranno ordinati diaconi, mercoledì 11 Agosto, alle ore 18.30, presso la Basilica Cattedrale di Piazza Armerina, quattro seminaristi della Diocesi di Piazza Armerina.

Si tratta di: Francesco Spinello della Parrocchia San Francesco d’Assisi in Gela, Gianfranco Pagano della Parrocchia San Tommaso apostolo – Chiesa Madre in Butera, Enrico Silvio Lentini della Parrocchia Santo Stefano in Piazza Armerina e di Salvatore Crapanzano, della Parrocchia San Cristofero – Chiesa Madre in Valguarnera Caropepe.