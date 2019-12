“Quel furto l’ho fatto io”, parla il collaboratore Canotto: “Proprietario mezzo era andato dai mafiosi”

Gela. Ha ammesso che il motorino lo rubò lui e si assunse le proprie responsabilità, già davanti ai carabinieri che erano sulle tracce del mezzo. Il ventiduenne Giovanni Canotto, da qualche tempo è entrato nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia. E’ a processo, davanti al giudice Ersilia Guzzetta. Sentito in videoconferenza, da un sito protetto, ha ribadito la sua scelta. “Sono un collaboratore di giustizia – ha spiegato – mi sono autoaccusato anche di reati, per i quali non ero stato indagato. Sì, è vero, quel motorino l’ho rubato io, insieme ad un ragazzo che era sempre con me. Facevamo questo lavoro”. Difeso dall’avvocato Angelo Tornabene, il giovane collaboratore, che ha già contribuito a far emergere spaccati importanti dei clan locali, tanto che le sue dichiarazioni sono state raccolte nell’inchiesta “Stella cadente”, ha inoltre ricordato alcuni particolari della vicenda successiva al furto.