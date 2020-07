“Quelli sono liquami”, vasta chiazza in spiaggia sul lungomare: “Danno enorme”

Gela. Il sospetto, più che fondato, è che si tratti di liquami, sversati su un ampio tratto di spiaggia, sul lungomare Federico II di Svevia. Da questa mattina, la chiazza è presente per decine di metri lungo l’arenile e nonostante tutto, i bagnanti hanno continuato ad arrivare, come se nulla fosse. Nel tardo pomeriggio, è stata collocata una recinzione. Non è da escludere che la breve pioggia di ieri abbia prodotto l’effetto di sempre, ovvero liquami in spiaggia. “E’ un danno enorme – denuncia Saverio Di Blasi dell’associazione “Aria Nuova” – quello che più meraviglia sono i mancati interventi. Abbiamo contattato la capitaneria di porto, ma non si è visto nessuno. E’ una vicenda che va segnalata. Da anni, si ripetono sempre gli stessi disservizi, che creano danno ai bagnanti, alla spiaggia, al mare e alle attività economiche della zona”.