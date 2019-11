“Quello che è accaduto non si deve più ripetere”, Greco: “Opposizione? Chi vuole condividere si faccia avanti”

Gela. I suoi alleati, ieri sera, glielo hanno fatto capire platealmente. Il sindaco Lucio Greco deve cambiare metodo e il vice Terenziano Di Stefano ha appena rincarato la dose, chiedendo un’immediata verifica. La maggioranza è implosa, con solo undici consiglieri rimasti in aula, salvati dai cinque di opposizione, che hanno tenuto a galla la proroga del contratto di servizio della Ghelas. “Non è stata una bella serata – dice l’avvocato “civico” – sono cose che non devono capitare mai più”. Il sindaco però non sembra voler fare passi indietro, anche se ammette i ritardi nella presentazione di un atto, comunque amministrativamente delicato. “E’ vero, è arrivato in ritardo a causa di una serie di motivi – prosegue – abbiamo avuto prima le dimissioni dell’ex amministratore della Ghelas, poi l’insediamento del nuovo manager e sicuramente i tempi si sono allungati. Però, non mi sarei aspettato tutte queste osservazioni da parte dei consiglieri”. Nonostante l’ammutinamento politico di alcuni alleati, non rinuncia alla sua linea, anche se apre alla verifica. “Certo che ci sarà un incontro – aggiunge – non solo con i consiglieri, ma anche con gli assessori. Con tutti”. Probabilmente, Greco convocherà anche i dirigenti, che ieri sono stati fortemente contestati dalla sua maggioranza. L’approccio decisionista non lo abbandona, anche se nelle scorse ore lo ha portato allo scontro con i suoi, e fa l’appello all’opposizione.