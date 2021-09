“Quello di via Romagnoli non è un cantiere”, Liardi: “Chi mi accusa ha preso un abbaglio”

Gela. “Mi spiace constatare che un consigliere, con una vasta esperienza all’assise civica e anche come assessore, abbia preso un enorme abbaglio”. L’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi, ritornando sul tema dei cantieri aperti in città e dei disagi, spiega che quello in via Romagnoli, segnalato dal consigliere Sandra Bennici, non è affatto un cantiere aperto. “E’ un reticolato che è stato inserito con un intervento dei tecnici dell’edilizia pericolante, perché tocca l’abitazione limitrofa, che rischia di crollare. Peraltro, non so a cosa si riferisca il consigliere di Fratelli d’Italia. L’edilizia pericolante non è di competenza dei lavori pubblici. Sono tecnici che operano sempre con la massima efficienza e se hanno ritenuto di inserire quel reticolato, anche per ragioni di sicurezza, un motivo ci sarà. Mi risulta che stanno lavorando per rintracciare i proprietari di quell’immobile, che è privato. Io assente? Alla fine, vedremo cosa avrà fatto il mio settore e lo comunicheremo a tutti. Però, sono stanco del fango gratuito, per vicende che non toccano il mio settore”. Di recente, Liardi è stato pesantemente contestato dall’opposizione anche con riferimento all’edilizia scolastica, dopo il caso della “Solito”.