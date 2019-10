Questione meridionale, dopo 159 anni è meglio dimenticare

Gela. Come l’autore del testo “Palermo 1815-1860”, di Augusto Marinelli, anche l’autore del libro “La fine di un regno”, Raffaele De Cesare, è preoccupato di mettere in evidenza che il Regno delle due Sicilie, gli ultimi anni prima dell’occupazione dei piemontesi del 1860, fosse in procinto di implodere per effetto di una politica economica sbagliata dei Borboni. I due autori, per giustificare la guerra non dichiarata della politica di invasione del territorio duo siciliano di Cavour, hanno scritto due testi perfetti. Uno mettendo in evidenza che dal 1815 nel regno delle due Sicilie, non venivano fatti investimenti, particolarmente a Palermo in Sicilia e quelli che nascevano avevano una durata molto limitata.

L’altro autore, essendo al Governo, aveva fatto accordi con i piemontesi per costituire due regni in Italia: uno al di quà del Vesuvio e l’altro al di là del Vesuvio. Progetti bocciati sia dall’aristocrazia del sud che dalla plebe. Nel testo di Marinelli, leggiamo con dovizie di particolari tutti gli investimenti aleatori che nascevano a Palermo e che morivano al massimo nell’arco di un triennio miseramente, mentre il Raffaele De Cesare, subito dopo i moti rivoluzionari del 1848, mette in evidenza i tentativi dei rivoluzionari delle sette segrete per abbattere le monarchie post rivoluzione francese. Tutte le prese di posizione erano buone per dimostrare l’invasione pacifica e disinteressata dei Savoia per la costituzione dell’Italia unita e indipendente a scapito di un regno tradizionalmente solido, libero e progredito nell’Europa.

Dopo il 1860 quali progressi, quali attività imprenditoriali, anche se di breve durata, ha avuto il meridione se non il regresso politico, culturale, economico e sociale?

Se il regno delle due Sicilie fino al 1860 costituiva una parte dell’Europa più rispettata e progredita, perché oggi questa parte è la più povera dell’Europa e la più misera, presa a raffronto con qualsiasi Stato della stessa?

Certo, tutti i grandi che abbiamo valorizzato in quest’ultimi 150 anni di storia, hanno solo cercato di mettere in evidenza la miseria e l’arretratezza del mezzogiorno, definendo il popolo del sud pigro, ignorante e brigante a qualsiasi livello. Abbiamo valorizzato il grande Natalino Sapegno che ci ha tramandato tutto il sapere della letteratura italiana dal suo punto di vista. Essendo ministro dei governi dei Savoia fin dalla costituzione della nuova Italia, anche lui come Indro Montanelli, il nostro storico per eccellenza, si era solo preoccupato di tramandare ai posteri se il Cavour in punto di morte si fosse convertito al cristianesimo o fosse rimasto ateo, come nella sua vita privata. Non si sono preoccupati di seguire gli sviluppi della disputa che in parlamento animava le lite tra i due grandi dell’occupazione: Garibaldi e Cavour lotte fratricida accennava il Generale.