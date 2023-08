“Questioni irrisolte”, Siragusa: “Porte aperte nel Pd? Arancio sa che Donegani è già candidato?”

Gela. Il Pd locale, ora affidato al commissario Giuseppe Arancio, cercherà di superare il valico di una crisi interna preoccupante. In settimana, lo stesso Arancio e i vertici provinciali dem (il segretario Renzo Bufalino e il presidente Massimo Arena), hanno tenuto a battesimo il nuovo corso. Hanno fatto intendere che politicamente nessuno vuole tagliare fuori la dirigenza uscente. L’intenzione non è quella di un repulisti per fare spazio alla “restaurazione”. “Con Arancio scegliamo la responsabilità”, ha chiosato Bufalino. “Mi fa piacere che ci siano stati i ringraziamenti per quanto ho fatto alla guida del partito – dice l’ex segretario Guido Siragusa che ha scelto di commentare seppur avesse deciso di non intervenire nell’immediatezza – però, devo dire che anche in conferenza stampa non sono stati per nulla toccati i temi che abbiamo posto. Le questioni di fondo che mi hanno portato a lasciare rimangono irrisolte. Sbaglia chi pensa che il problema era maturato intorno a liti interne. La questione, invece, è di prospettiva. Mi sono trovato, durante il periodo della mia segreteria, a dover sostenere le istanze dei tanti che dal Pd si sono allontanati perché l’hanno visto come un partito di pochi e al contempo davanti alle insistenze di quella parte invece abituata all’occupazione vera e propria del partito. Da un Pd fatto di ipocrisia, progressivamente, tanti si allontaneranno seguendo la stessa strada di chi l’ha già fatto. Porte aperte? Non mi pare affatto”. Siragusa è tra i dirigenti assai critici rispetto alle sorti di un partito locale che per molti, con l’avvento del commissario Arancio, finirà nuovamente nell’orbita dello zoccolo duro e dei “personalismi” del componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina e dell’ex parlamentare Ars Miguel Donegani. “Mi è veramente dispiaciuto, da un punto di vista umano, aver dovuto litigare con Di Cristina – continua l’ex segretario – mi sono dimesso perché per mesi, anche dopo le primarie che abbiamo vinto, ho sollevato la questione ma sono rimasto inascoltato. Nei miei confronti c’è stata un’azione costante di delegittimazione da parte di Di Cristina. Era evidente ma nessuno ha ritenuto di dover intervenire. Noi abbiamo vinto le primarie e paradossalmente adesso usciamo sconfitti. Parteciperò all’assemblea che sarà convocata dal commissario e non lascio il partito. Dirò queste stesse cose”. Per Siragusa, la direzione regionale democratica, su spinta dello stesso Di Cristina e optando per Arancio, starebbe dirigendosi verso l’ennesima sconfitta. “Alle regionali dello scorso anno – continua – solo in provincia di Caltanissetta il partito non è riuscito a centrare il seggio per l’Ars. Nessuno si chiede il perché? Dal Pd tanti si sono allontanati perché continua ad essere un partito nel quale solo pochi, i soliti, possono ambire a ruoli di guida”. Siragusa, inoltre, individua le prime falle nel rilancio del partito.