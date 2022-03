Quindicenne con la cocaina, davanti al gip ammette: rimane in comunità

Pure in quel caso, il minore, che è assistito dall’avvocato Rosario Prudenti, ha fatto diverse ammissioni, assumendosi la responsabilità. La difesa, questa mattina davanti al gip, ha chiesto di non disporre la detenzione in carcere. Il quindicenne rimarrà nella struttura che lo sta ospitando. Le indagini sui fatti di Niscemi sono in corso.