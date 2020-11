Quindici positivi in città, contagio scende ma preoccupa ancora: uno in rianimazione

Gela. Si riduce, anche se non di molto, la corsa del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono quindici i positivi e tre i guariti. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria, dopo che i sintomi sono diventati più insistenti. Altri due gelesi, invece, sono stati dimessi. Uno si trova in rianimazione, il suo quadro clinico si è aggravato.