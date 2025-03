Quinta vittoria di fila per il Gela Basket, netto successo contro Marsala

Gela. Sorride per la quinta volta consecutiva il Gela Basket, che sconfigge a domicilio il Marsala col risultato di 75-58. 10-11, 23-17, 19-22, 23-8: questi i punteggi dei quattro parziali che evidenziano come i biancazzurri abbiano mantenuta alta la concentrazione per tutta la durata della gara per poi salire in cattedra nel momento clou della sfida alternando qualità e quantità.