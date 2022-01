Quirinale, Conte “A Salvini rappresentata esigenza presidente di tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Un incontro come con altri leader, è un periodo in cui ci si confronta e si parla di tutto anche sulle prospettive del Quirinale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con il segretario della Lega Matteo Salvini. “Draghi? Non si parla di nomi, ma di schemi politici. C’è la consapevolezza di dovere allargare lo spettro del confronto perchè abbiamo bisogno di un presidente autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti in Parlamento e non possiamo quindi eleggere un presidente di parte. Ho rappresentato a Salvini l’esigenza di eleggere un presidente che possa rappresentare tutti”, ha aggiunto. Alla domanda se si sia parlato anche del futuro assetto del governo e di un rimpasto, Conte ha chiarito: “Non siamo assolutamente entrati in questi dettagli. E’ stato un confronto sugli schemi politici e per trovare un confronto fra i diversi schieramenti”. Quanto alla candidatura di Berlusconi, il presidente M5S ha chiosato: “Credo che abbiano in programma un incontro e si confronteranno anche loro”.(ITALPRESS).