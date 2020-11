Raccolta rifiuti, Caiola (Ugl): “Operai nelle utenze Covid senza protezioni”

Gela. “A questo punto dubitiamo del fatto che possa esserci un’effettiva volontà di tutelare i lavoratori della raccolta rifiuti”. L’Ugl igiene ambientale, attraverso la segreteria provinciale, scriverà al prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. I lavoratori della Tekra, attualmente impegnati nella raccolta rifiuti in città, non hanno fino ad ora ricevuto i necessari dispositivi di protezione per prelevare la spazzatura nelle tante utenze Covid della città, con numeri del contagio in costante aumento. “Informerò il prefetto – dice il sindacalista Orazio Caiola – ho tentato di avere riscontri dal Comune, ma ad oggi pare che non ci sia intenzione di andare incontro alle nostre richieste. L’unico dato certo è che gli operai della raccolta rifiuti sono costretti a lavorare senza protezioni. Sappiamo quali sono le utenze Covid, che ci vengono segnalate, ma potremmo anche infettarci e poi trasmettere il contagio. Ripeto, operiamo senza dispositivi. Sarebbe necessaria almeno una squadra, adeguatamente equipaggiata, incaricata solo di coprire le utenze Covid. Invece, questo non avviene”.