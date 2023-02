Raccolta rifiuti, ritardi per gli stipendi: Filas dichiara lo stato di agitazione

Gela. Il futuro più immediato del servizio rifiuti in città non è ancora per nulla chiaro, in attesa della discussione sul Piano economico finanziario e sulle nuove tariffe Tari. Tekra continua ad operare in proroga. Ci sono però ritardi nel versamento degli stipendi. L’organizzazione sindacale Filas ha decretato lo stato di agitazione. Ad oggi, mancano gli stipendi di gennaio e a breve vanno versati quelli di febbraio. Una situazione che ha convinto il sindacato ad avviare i primi passi con lo stato di agitazione.