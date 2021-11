Raccontiamo la città, un’intera serata per i dieci anni del Quotidianodigela.it

Gela. Dieci anni raccontati in una serata che ha visto colleghi e amici stringersi attorno alla redazione del Quotidiano di Gela per celebrare un decennio di notizie, racconti e rivoluzioni.

C’era tanta gente ieri al Tropico Med per festeggiare il decimo anniversario del sito che ha glocalizzato l’informazione, trasformando la notizia locale in racconto quotidiano globale.

Amici, colleghi e supporter che hanno testimoniato in ogni modo la loro vicinanza alla famiglia del Quotidiano attraverso aneddoti e racconti.

Sono passati dieci anni da quel 11 novembre del 2011, giorni del primo click ufficiale del Quotidiano di Gela. Dieci anni in cui la redazione, composta da un solido team di giornalisti ha raccontato l’evoluzione della città, dalla fine dell’era del petrolio alle proteste di piazza, dal primo sindaco a 5stelle fino alla prima sfiducia, e poi ancora le storie della gente comune, la cronaca, le inchieste e i reportage.

Ed è proprio su questo ultimo punto che si è aperta la serata, con un convegno promosso dall’Ordine dei Giornalisti e da Assostampa, che ha visto al tavolo relatori d’eccezione come il procuratore capo della Procura di Gela Fernando Asaro che ha fatto il punto sul rapporto tra il giornalismo d’inchiesta e la magistratura.