Racconto choc: “In Astanteria con sospetti covid-19” e Malattie infettive fermo al palo

Gli esiti dei tamponi dei due pazienti non sono stati ancora resi noti dall’Asp di Caltanissetta e potrebbero passare ancora altri giorni, come già avvenuto nel reparto di Ortopedia. “Mi sono rivolto anche alle forze dell’ordine – conclude Tony D’Aleo – Anche in questa circostanza sono stato liquidato con una risposta che poco mi soddisfa. Dicono di non avere competenze per giudicare l’operato dei medici. Dopo le mie lamentele i pazienti sono stati spostati dall’Astanteria e una ragazzina, in cura al Pronto soccorso, mantenuta distante dalla stanza che ho condiviso con due sospetti pazienti contagiati”.

Questa mattina, il primo cittadino, ha confermato le preoccupazioni segnalate diversi giorni addietro da alcuni esponenti sindacali dell’Asp cl2. “I lavori di Malattie infettive sono fermi – denuncia Lucio Greco -. Il cantiere era sospeso e non c’erano lavoratori. Ho appurato che chi costretto al tampone viene lasciato in Astanteria in attesa dell’esito e a contatto con altri pazienti. Capite bene il pericolo che si corre. E’ una cosa che va corretta. Inoltre i medici sono privi di dispositivi di sicurezza”.

L’operatore della Ghelas Multiservizi, Tony D’Aleo, minaccia di adire alle vie legali contro l’ospedale.