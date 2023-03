Raddoppio consortile, Regione vara ufficio direzione lavori: c’è anche ispettore cantiere

Il raddoppio della linea di trattamento biologico del depuratore interno alla raffineria Eni è un intervento atteso da anni, anzitutto per migliorare il ciclo delle acque, evitando lo sversamento in mare di reflui non depurati. Il sistema, così come quello di Macchitella (per il quale sono previsti lavori di potenziamento), è ormai sottodimensionato. Lo scorso anno, con i cantieri fermi, fu il senatore grillino Pietro Lorefice a segnalare la vicenda dell’appalto da oltre cinque milioni di euro. Avviò azioni istituzionali per venire a capo delle ragioni che stavano paralizzando il cantiere. L’azienda che ha ottenuto l’affidamento si era trovata coinvolta anche in una vicenda giudiziaria che per un periodo pare ne abbia limitato l’attività.