Raffica di furti, coppia colpiva soprattutto in centro: chiuse indagini

Gela. Ad ottobre, quando vennero fermati e arrestati dagli agenti di polizia del commissariato, ammisero le loro responsabilità. I pm della procura hanno chiuso le indagini che riguardano il quarantaquattrenne Giacomo Peritore e la compagna trentenne, Laura Caruso. La scorsa estate, in base a quanto accertato dai poliziotti e dai pm della procura, misero a segno diversi furti. Nel corso delle verifiche investigative, altri episodi dello stesso tipo sono stati attribuiti ai due, difesi dall’avvocato Carmelo Tuccio. Colpivano soprattutto in centro storico. Sono stati loro a forzare gli ingressi di diverse attività commerciali, portando via anche i registratori di cassa. In quel periodo, i commercianti della zona iniziarono a chiedere un rafforzamento dei controlli. Gli viene contestato inoltre il colpo in un’abitazione, oltre ad un’irruzione in una chiesa e il furto di un’autovettura.