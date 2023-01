Raffineria, incendio di proporzioni limitate: “In corso accertamenti per verificare le cause”

Secondo un portavoce della riconvertita fabbrica del cane a sei zampe, “Oggi alle ore 13,30 circa nella Bioraffineria di Gela si è verificata una fuoriuscita di idrogeno – assicura – che si è innescata, generando un incendio di proporzioni limitate a un compressore dell’impianto di isomerizzazione, nell’Isola 8. L’evento – conclude il portavoce – è stato immediatamente gestito dalla squadra di emergenza interna e in pochi minuti l’allarme è cessato. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause e stimare i danni alla parte dell’impianto interessato”. Immediatamente dopo l’incendio erano trapelate le prime indiscrezioni sulla certezza che non ci fossero stati feriti, anche solo in forma lieve.