Raffineria verde: “Mantenere una delle ciminiere, è simbolo dell’identità industriale”

Gela. Una testimonianza del passato industriale della città, da mantenere. Per anni, si è discusso delle sorti dei camini di Eni, che da decenni sono una presenza fissa nell’immagine del tessuto urbano. Nei programmi dell’azienda, che sta investendo sul decommissioning di impianti e sistemi ormai non più necessari al processo della green refinery, c’è anche la demolizione dello Snox. Le attività sono in corso e si prevedono interventi, in base ad un protocollo firmato con il Ministero della transizione ecologica, anche su altri ex perni del processo produttivo tradizionale. C’è chi ritiene che per mantenere l’immagine della presenza industriale in città, almeno una delle ciminiere debba rimanere. Lo spiega il consigliere comunale di “Un’Altra Gela” Vincenzo Cascino. “Sarebbe importante mantenere uno di quei camini – spiega – anche come riferimento di una certa storia industriale. La presenza di queste attività ha sicuramente avuto un impatto sulla salute ed è giusto che la città venga risarcita, ma è anche simbolo di un cambiamento epocale, il passaggio da un territorio quasi esclusivamente rurale ad uno industrializzato”. Secondo Cascino, tra alti e bassi, l’industria ha definito una parte dell’identità di questo territorio. “Ormai, il processo produttivo green ha determinato un abbattimento delle attività pericolose per l’ambiente ed era assolutamente giusto che si arrivasse a questa trasformazione – conclude – penso però che ciò che ha rappresentato l’industria per questa città vada anche salvaguardato, in termini di architettura industriale e quindi mantenendo perlomeno un’immagine, che è ormai nella nostra storia”.