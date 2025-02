“Rafforzare il sistema sanitario cittadino”, ok atto indirizzo: opposizione lascia l’aula

Gela. La maggioranza, come era prevedibile, si è compattata sul tema della sanità. È stato approvato l’atto di indirizzo finale. Tutti gli esponenti che si rifanno al sindaco Di Stefano hanno firmato. L’opposizione, dopo una seduta fiume, è uscita dall’aula. “È un atto di indirizzo non condiviso con l’opposizione”, ha spiegato Pellegrino. Il consigliere aveva indicato, insieme agli altri rappresentanti di minoranza e prima di formalizzare l’atto, di eliminare il punto sull’autonomia del “Vittorio Emanuele”. Nel documento, la maggioranza dà mandato al sindaco di agire per rafforzare l’intero sistema sanitario cittadino. È previsto un tavolo tecnico permanente, con sindaco, esponenti di maggioranza e opposizione e istituzioni. Pellegrino ha continuato spiegando “che in questo modo si mette una pietra tombale”. “Non veniteci a chiedere di mantenere il numero legale quando ne avrete bisogno. Fate l’interesse di un unico parlamentare regionale”, ha riferito Pellegrino rispetto al ruolo di Di Paola. .