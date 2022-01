“Rafforzare l’intero ospedale”, civici: “Su sanità c’è chi dimentica a convenienza”

“La rabbia, in certi casi, come detto, è doverosa e sacra ma quando la rabbia è ad intermittenza allora è altro. Nel caso di specie, alcune dichiarazioni in politichese stretto, per certi versi, e per altri versi rese monche dalla memoria dei molti che, per fortuna non è corta, contengono la tendenza alla dimenticanza, tipica di chi spera che la storia verrà seppellita. Probabilmente – dicono ancora i civici – una parte della politica locale che oggi cavalca il tema della rabbia ad intermittenza, ha dimenticato o fa finta di aver dimenticato che l’ospedale e nel recente passato anche i vertici dell’Asp, hanno contenuto il calco dei loro nomi, come un tatuaggio che reca il loro acronimo. Ecco, su certi temi, almeno su questi, dovremmo evitare di sprofondare nella falsa dimenticanza, a convenienza. Perché la convenienza è spesso materia che attiene alla politica, che tenta di trattare certi temi con le bianche vesti dell’illibato”. I consiglieri non escludono che un supporto alla sanità cittadina possa arrivare da fondi importanti, come quelli del Pnrr. “Il tema della sanità ​ va ​ inoltre visto da un’altra prospettiva, poiché il tutto non può esser ridotto alla mera riapertura della terapia intensiva. La prospettiva corretta, sulla quale puntare, attiene a tutto il presidio. E’ questo il momento. ​ Abbiamo già attivato tutti i canali istituzionali, con i referenti regionali, al fine di sollecitare l’assessore alla sanità ad iniziare un processo di programmazione per il​ futuro e lo sviluppo dell’ospedale. Per parlare anche dei fondi del Pnrr, destinati proprio alla sanità e che potrebbero essere utilizzati per costruire un grande ospedale”, concludono.