Tragedia in provincia di Lecco, 17enne gelese muore in un incidente stradale

Gela. Dramma per una famiglia gelese che vive da anni in Lombardia. Un ragazzo di 17 anni, Emanuele Cosentino, ha perso la vita in un incidente stradale che è accaduto nel pomeriggio di martedì a Montevecchia. Il ragazzino, residente a Seregno, era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate. Nel pomeriggio di mercoledì è terminato l’accertamento di morte cerebrale e la famiglia ha acconsentito alla donazione di organi.

Il giovane era in scooter e ad un incrocio, in discesa, si è scontrato con un furgone finendo incastrato sotto l’automezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Merate e l’elisoccorso e i carabinieri. I vigili del fuoco di Merate hanno faticato non poco per estrarre il giovane sotto il camion.