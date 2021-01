Raid anche nelle vie limitrofe al centro storico, danni in una trattoria

Gela. Il caos scatenato nella notte in centro storico, con tavoli, sedie, fioriere e addobbi danneggiati, non è stato isolato. Chi ha agito, pare essersi mosso anche nelle vie limitrofe a corso Vittorio Emanuele. Danni si registrano ad esempio in una trattoria, con mobilia messa a soqquadro e danni all’esterno dell’attività di via Damaggio Fischetti.