Randagi, Comune debitore di 152 mila euro: proposto un atto di pignoramento

Gela. Somme non versate per oltre 150 mila euro. A tanto ammonta il debito accumulato da Palazzo di Città nei confronti della società Ricara, titolare del canile usato per anni dall’ente per collocare i randagi catturati sul territorio comunale. La società nissena, per il tramite del proprio legale, ha proposto un’azione per recuperare un credito da 152 mila euro, maturato per lo scorso anno. Il relativo decreto ingiuntivo non è stato opposto da Palazzo di Città, che ha riconosciuto i mancati pagamenti. Il debito fuori bilancio è stato istruito per arrivare in consiglio comunale ed essere approvato. La giunta, però, a luglio, ha varato un provvedimento che dispone l’impignorabilità per il secondo semestre dell’anno in corso.