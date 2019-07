Randagi, pulizia e Ghelas, opposizione lancia i primi affondi: botta e risposta in aula

Gela. L’opposizione, numericamente ai minimi, in aula ha iniziato a battere un colpo, perlomeno su questioni che la giunta del sindaco Lucio Greco sta cercando di arginare. Nel corso della seduta di question time, il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ha subito chiesto chiarimenti sulla presenza, ancora preoccupante, di branchi di cani randagi. Numeri e interventi in programma, sono state queste le basi dell’interrogazione proposta dal gruppo. In aula, l’assessore Florinda Iudici ha a sua volta risposto elencando i primi atti assunti nella sua gestione, anche se quello più eclatante porta la firma del primo cittadino, ovvero l’interdizione dell’area a ridosso del torrente Gattano, ritenuta quella più a rischio. L’assessore ha indicato le somme negli ultimi anni spese dall’ente non solo per il servizio di accalappiamento ma anche per il trasferimento in un canile privato del nisseno. Un confronto fatto soprattutto di cifre, anche se i consiglieri di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino non escludono che possano esserci state inefficienze nell’effettuazione degli interventi. Il leghista sconfitto Giuseppe Spata, invece, dopo settimane di silenzio e con un ricorso pendente al Tar Palermo da lui stesso voluto, ne ha approfittato per incalzare sulle future sorti della Ghelas Multiservizi. Il botta e risposta è stato intenso con il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che ha contestato le cifre indicate dal leghista. Ci sono divergenze sull’entità dell’indebitamento del Comune verso la società controllala e l’ex candidato a sindaco salviniano ha adombrato il sospetto che la giunta possa puntare a rimuovere l’attuale amministratore delegato della Ghelas Gianfranco Fidone, nominato dal commissario straordinario Rosario Arena. Di Stefano ha invece precisato che l’amministrazione comunale intende valutare con esattezza i bilanci della multiservizi, impegnandosi a superare difficoltà, che nei mesi hanno portato al ritardo nel pagamento degli stipendi. Sempre dai banchi della Lega, questa volta con Emanuele Alabiso, l’affondo piuttosto ovvio è arrivato sull’attuale stato della pulizia nei quartieri. L’altro salviniano si è detto del tutto insoddisfatto, accusando la giunta di non aver adempiuto a quanto promesso in campagna elettorale. L’assessore Grazia Robilatte, però, ha detto espressamente che gli interventi di pulizia sono previsti nel capitolato d’appalto e chiederà una programmazione precisa ai manager di Tekra, almeno all’incontro fissato per il prossimo 9 luglio.