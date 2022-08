Randagismo, Farruggia: “Situazione gravissima e l’amministrazione ha scelto di non affrontarla”

Gela. “Una situazione gravissima”. Il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia va dritta al punto, richiamando l’intera situazione del randagismo in città. L’aggressione di due giorni fa, con un bambino azzannato e fortunatamente scampato a conseguenze più gravi, ha riproposto quella che per Farruggia “è un’emergenza”. “Purtroppo, devo dire che l’amministrazione non vuole affrontare il problema – spiega – su questo tema ho presentato, per mesi, diverse interrogazioni. Con una mozione, predisposta insieme alla associazioni, ho chiesto che si intervenisse con una campagna di formazione e informazione anzitutto sui cani padronali. I cuccioli abbandonati, come spiegano le associazioni, diverranno i branchi di domani. In città, il problema è grave. Ho proposto di sottoscrivere convenzioni con i veterinari, anche privati, prevedendo incentivi, pure economici, per le sterilizzazioni dei cani. Invece, dall’amministrazione non sono arrivati riscontri. Perché in altre città è possibile e qui invece tutto è fermo. Le aggressione si ripetono sistematicamente ogni estate. Ormai, è la terza consecutiva. E’ un problema che si poteva prevedere e affrontare con la dovuta accuratezza. Invece, si è preferito non fare. Che fine ha fatto l’appalto per il servizio di accalappiamento? Si fanno i controlli sulle microchippature? Dovrebbero toccare alla polizia municipale”.