Randagismo, l’assessore Iudici: “Ho convocato chi gestisce il servizio. Sono loro i responsabili”

La ventunenne presa di mira dal branco di randagi, a seguito delle ferite riportate ad una gamba, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del Pronto soccorso di via Palazzi. Sono stati i sanitari del 118 a soccorrerla e a curare il suo trasferimento in ospedale. Ieri un uomo aveva trovato rifugio in mare dopo una colluttazione con uno dei cinque randagi che lo avevano costretto alla fuga. Anche in questa circostanza l’aggressione si è verificata lungo il litorale di Macchitella.

“Sono dispiaciuta per l’accaduto – conclude Florinda Iudici – perché ci siamo attivati tempestivamente affidando il servizio di accalappiamento dei cani e di vigilanza. E’ attivo anche un numero a per sollecitare gli accalappiacani. Domani faremo chiarezza”.