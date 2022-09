Randagismo, raddoppio giornate per sterilizzazioni: “Impegno è confermato”

Lo rende noto l’assessore al ramo, Giuseppe Licata, che, insieme al sindaco Lucio Greco, sta seguendo molto da vicino, anche in sinergia con le associazioni animaliste, il problema del randagismo, nel tentativo di trovare delle soluzioni efficaci e di arginare il triste (e, a volte, pericoloso) fenomeno. “Nel corso degli incontri avuti con l’Asp nelle scorse settimane – commenta Licata – con il primo cittadino avevamo avanzato la richiesta di raddoppiare le giornate dedicate al servizio di sterilizzazione nell’arco della settimana. L’azienda sanitaria si era dichiarata disponibile e adesso questa comunicazione ufficiale sancisce la presa d’impegno. Sterilizzazioni, microchippatura e sensibilizzazione alle adozioni sono alcune delle misure previste per venir fuori da questa atavica emergenza. Oltre a ciò, bisogna prevedere sanzioni pesanti per chi si rende responsabile del deprecabile reato di abbandono, che, lo ricordiamo, è vietato ai sensi dell’articolo 727 del codice penale. Siamo consapevoli che c’è ancora da fare e faremo il possibile per liberare il nostro territorio da questa piaga”.