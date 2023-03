Rapina a Di Pietro, in stato di fermo i due accusati: sono entrambi gelesi

Gela. Sono attualmente in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono entrambi gelesi i due indagati accusati di aver aggredito e rapinato Nunzio Di Pietro, titolare di supermercati. I poliziotti del commissariato e i pm hanno individuato il ventitreenne Carmelo Ascia, in passato coinvolto nell’indagine “Cave canem”, e il trentacinqueenne Diego Rinella, con diversi precedenti penali alle spalle. Per gli inquirenti, sarebbero loro che hanno agito. Sono stati trasferiti a Balate, in attesa di prossimi provvedimenti. Allo stato, non è stato ancora notificato l’atto finalizzato alla convalida.