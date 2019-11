Rapina a Mazzarino, i tre indagati non rispondono: “colpo” durante festeggiamenti patrona

I due preunti rapinatori, difesi dagli avvocati Giovanna Zappulla e Mariella Giordano, non hanno risposto alle domande del gip e sono detenuti in carcere. Stessa scelta adottata dalla moglie di Giorlando, attualmente sottoposta all’obbligo di dimora e a quello di firma. Difesa dall’avvocato Giusy Ialazzo, per i carabinieri avrebbe atteso in auto i presunti complici, aiutandoli a far perdere le tracce. Il ragazzo aggredito per la catenina d’oro ha riportato anche la frattura di un polso e ha denunciato tutto, accompagnato dal padre. Gli indagati si rivolgeranno ai giudici del riesame di Caltanissetta.