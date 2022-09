Rapina a Montedoro, chieste condanne per due gelesi: colpo per una collana d’oro

Gela. Secondo i pm della procura di Caltanissetta, furono loro ad agire, in trasferta a Montedoro, strappando la collana portata da un sessantenne. Per i gelesi Vincenzo Ingegnoso e Francesco Caci, è stata chiesta la condanna a sette anni e mezzo di reclusione ciascuno. Per gli investigatori, avrebbero agito nel piccolo centro del Vallone, anche per non dare troppo nell’occhio e per non essere riconosciuti. Fuggirono con la collana d’oro. La vittima avrebbe riconosciuto entrambi gli imputati. Difesi dagli avvocati Angelo Cafà e Rocco Cutini, hanno però respinto ogni addebito. Caci ha ribadito di non aver mai partecipato al colpo. Non si sarebbe mai recato a Montedoro. L’ha spiegato anche in aula, davanti ai giudici. I legali di difesa insistono sulle troppe incongruenze ricostruttive dell’accusa.