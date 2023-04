Rapina a Settefarine, minori arrestati: sono accusati del colpo all’ufficio postale

Gela. Per gli investigatori, gli elementi a carico sarebbero chiari. Nelle scorse ore, sono state eseguite le ordinanze per due minori, accusati della tentata rapina all’ufficio postale di Settefarine. I carabinieri che portano avanti le indagini hanno proceduto con gli arresti. I giovani sono stati trasferiti all’istituto penitenziario minorile di Caltanissetta. L’indagine è coordinata dai pm della procura minorile nissena. L’ufficio postale era stato colpito in pieno giorno. Chi ha agito, è entrato armato minacciando gli addetti. L’attenzione si è posta subito sui due minori. I militari dell’arma, dopo pochi minuti dal colpo, hanno recuperato lo scooter usato per arrivare a Settefarine e poi fuggire. I rapinatori si sono dileguati a piedi.